Debatte vor Misstrauensabstimmung läuft

Die Opposition in Tschechien macht mit einem Misstrauensantrag Druck auf Premier Andrej Babiš. Grund ist eine Reportage, die Vorwürfe neu entfacht hatte, Babiš habe mit seiner damaligen Firma Agrofert zu Unrecht EU-Subventionen in Millionenhöhe einkassiert. Ein Erfolg der Oppositionsparteien gilt als unwahrscheinlich, da sie nur über 92 der erforderlichen 101 Stimmen verfügen, um die Regierung zu stürzen. Die Debatte begann am Freitagvormittag.

Die Journalisten hätten ihn wie ein wildes Tier gejagt, wie einen Verbrecher, der seinen Sohn entführt haben soll, empörte sich Babiš am Vormittag vor dem Parlament. Er bezeichnete die Behauptungen, er habe seinen Sohn auf die Krim verschleppen lassen, um nicht gegen seinen Vater aussagen zu können, als Lügen. Diese hätten ein einziges Ziel gehabt, und zwar den Sturz seiner Regierung, so Babiš.