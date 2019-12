Deaflympics: Pazdera holt Gold im Snowboardcross, Kmochová im Riesenslalom

Bei den Winter Deaflympics hat Tomáš Pazdera am Montag in Santa Caterina die Goldmedaille im Snowboardcross gewonnen. Der Tscheche wiederholte damit seinen Deaflympics-Sieg von 2015. Er trainiert oft in einem Team mit der Olympiasiegerin und Weltmeisterin in dieser Disziplin, Eva Samková, zusammen. Unter den gehörlosen Snowboardcrossern hat der Tscheche bisher alles gewonnen. Er ist daher ebenso Weltmeister im Snowboardcross.

Auch Skirennfahrerin Tereza Kmochová hat in Italien ihr erstes Gold geholt. Am Dienstag war sie die Schnellste im Riesenslalom. Bei den vergangenen Deaflympics war sie insgesamt fünf Mal siegreich. In Santa Caterina hatte sie vor ihrem Triumph im Riesenslalom bereits drei Silbermedaillen gewonnen: im Super G, in der Abfahrt und in der Kombination.