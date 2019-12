Deaflympics: Pazdera holt Gold im Snowboardcross

Bei den Winter Deaflympics hat Tomáš Pazdera am Montag in Santa Caterina die Goldmedaille im Snowboardcross gewonnen. Pazdera verteidigte das Gold von 2015. Er trainiert oft mit dem Team um die Olympia-Siegerin und Weltmeisterin Eva Samková. Unter den gehörlosen Snowboardcrossern hat der Tscheche bisher immer gesiegt. Er ist auch Weltmeister im Snowboardcross.

Die Skirennfahrerin Tereza Kmochová, die bei den vergangenen Deaflympics fünf Goldmedaillen holte, hat in Italien bisher drei Silbermedaillen gewonnen: im Super G, in der Abfahrt und in der Kombination.