Das Wetter am Sonntag: wolkig mit Regen und Schnee, bis 7 Grad

Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis stark bewölkt. Örtlich Regen oder Schneeregen, der in Höhen über 500 Meter in Schneefall übergeht. Im Tagesverlauf kommen von Westen her allmählich Schauer auf, in den Gebirgen wird es dann kräftig schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden sich die Höchstwerte um den Gefrierpunkt bewegen. Es weht ein frischer Wind aus Nordwest bis West. In den Bergen kann es auch sehr stürmisch werden mit Windspitzen von bis zu 25 Meter pro Sekunde.