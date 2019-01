Das Wetter am Sonntag: wolkig mit Regen und Schnee, bis 6 Grad

Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis stark bewölkt. Vereinzelt schwacher Regen oder Schneeregen, der in Höhen über 600 Meter in Schneefall übergeht. Örtlich kann der Niederschlag auch sofort gefrieren. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden die Höchstwerte maximal auf +1 Grad Celsius ansteigen. Es weht ein mäßiger Südwind, in Mähren und Mährisch-Schlesien kann es aber auch stürmischer werden mit Windspitzen von bis zu 15 Meter pro Sekunde.