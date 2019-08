Am Sonntag ist es in Tschechien sonnig-heiter bis wolkenlos. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung jedoch etwas zu, vor allem in den Gebirgen ist dann mit Schauern zu rechnen. Am Morgen herrscht vereinzelt auch Nebel vor. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.