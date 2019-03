Am Sonntag ist es in Tschechien zunächst heiter bis wolkenlos. Im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten her immer mehr Wolken auf, und besonders in Böhmen treten vereinzelt Schauer auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad, in Mähren und Mährisch-Schlesien steigt das Quecksilber teilweise auch auf 20 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden die Höchstwerte bei maximal 10 Grad Celsius liegen. Es weht ein schwacher Nordwind, der den Tag über etwas stärker wird.