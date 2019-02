Das Wetter am Sonntag: heiter in Böhmen, wolkig in Mähren, bis 10 Grad

Am Sonntag ist es in Böhmen überwiegend heiter, in Mähren und Mährisch-Schlesien dagegen wolkig bis stark bewölkt. Im Osten des Landes gibt es zudem leichten Schneefall. Am Nachmittag geht aber auch hier die Bewölkung von Nordwesten her zurück. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad, in der Westhälfte Böhmens aber steigt das Quecksilber auf 6 bis 10 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden die Höchstwerte bis auf +4 Grad ansteigen, im Osten aber wird maximal -1 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher aus wechselnden Richtungen.