Am Sontnag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, im Nordosten des Landes örtlich mit Schauern, vereinzelt mit Gewittern. Im Tagesverlauf klart es vom Südwesten her auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 15 Grad Celsius, in den Beskiden bis 19 Grad Celsius erreicht.