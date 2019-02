Am Sonntag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, im mährischen Landesteil örtlich auch heiter. Es regnet es oder fällt Regen mit Schnee, ab 700 Meter Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad Celsius, in Höhenlagen um 1000 Meter steigen die Höchstwerte auf maximal 3 Grad Celsius.