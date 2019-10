Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt. Im Nordosten des Landes zu Tagesbeginn örtlich Schauer, wobei sich die Schauer in Höhen ab 700 Meter mit Schnee vermischen. Gegen Abend wird es in der Südwesthälfte regnen, ab 1000 Meter Höhe kann es auch schneien. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwest-Wind, der später auf die Windrichtung Nordost bis Ost umschwenkt.