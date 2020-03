Das Wetter am Sonntag, dem 29. März 2020

Am Sonntag ist es in Tschechien heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Nordwesten her zu, am Nachmittag wird es örtlich nach und nach regnen oder schauern. In den Gebirgen werden die Niederschläge ergiebiger sein, am Abend kann es in höheren Lagen sogar Schneefälle geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 11 Grad, in Mähren können sie auch auf bis zu 14 Grad Celsius steigen. In Höhenlagen um 1000 Meter sind die Höchstwerte deutlich niedriger, sie schwanken um die 2 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord, der mit zunehmender Bewölkung stark auffrischt.