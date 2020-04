Das Wetter am Sonntag, dem 26. April 2020

Am Sonntag ist es in Tschechien zunächst heiter bis nahezu wolkenlos. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu, im Norden und Nordosten gibt es vereinzelt Schauer. Gegen Abend wird es wieder freundlicher. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 8 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.