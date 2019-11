Auch am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. Am Morgen örtlich Nebel und vereinzelt Sprühregen. Im Tagesverlauf wird es zeitweise auch heiter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 6 Grad und 10 Grad, an den heiteren Orten steigen sie auf bis zu 12 Grad Celsius an. Es weht ein mäßiger Südostwind, der in der Westhälfte Böhmens noch etwas lauer ist.