Das Wetter am Sonntag, dem 23. Februar 2020

Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. In weiten Landesteilen gibt es Regen oder Schauer, in Höhenlagen ab 1100 Meter fallen die Niederschläge als Schneeregen oder Schnee. Am Abend sind vereinzelt Gewitter möglich, danach nimmt die Bewölkung ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad, in Lagen um 1000 Meter aber nur bei 5 Grad Celsius. Den ganzen Tag über weht ein frischer bis starker Wind aus West bis Nordwest, der Orkanböen von bis zu 110 Stundenkilometern im Flachland und bis zu 125 Stundenkilometern in den Bergen haben kann.