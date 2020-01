Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis nahezu wolkenlos, nach und nach treten örtlich ein paar Nebelfelder auf. In Mähren ist der Himmel häufiger verhangen. Gegen Abend wird die Bewölkung generell zunehmen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad Celsius.