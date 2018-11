Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt, örtlich Nieselregen oder schwacher Regen. Am Morgen nur vereinzelt Aufheiterungen. Im weiteren Tagesverlauf lässt die Bewölkung immer mehr nach, es wird teilweise heiter, vor allem in Böhmen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad, in sonnigen Gebieten steigen sie auch auf 16 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Süd, in Böhmen ist es nur ein schwacher Wind.