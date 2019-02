Am Sonntag ist es in Tschechien meist bedeckt. Im böhmischen Landesteil schneit es, oder es fällt Regen mit Schnee. Im östlichen Teil des Landes zunächst Regen, gegen Abend auch dort Schnee oder Schneeregen. In Böhmen liegen die Tageshöchsttemperaturen zwischen -1 und +3 Grad Celsius, in Mähren und Schlesien bei 4 bis 9 Grad Celsius.