Am Sonntag ist es in Tschechien bewölkt, örtlich mit Schauern, in Lagen um 1000 Meter mit Schneeschauern. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 10 und 14 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 5 Grad, im Böhmerwald 8 Grad Celsius erreicht.