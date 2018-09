Am Sonntag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt mit Regen. Die Tageshöchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 9 Grad Celsius, im Böhmerwald 12 Grad Celsius erreicht. Die Meteorologen waren vor einem starken Wind, der in höheren Lagen die Orkanstärke erreichen kann.