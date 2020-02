Am Sonntag ist es in Tschechien zunächst heiter bis wolkig mit örtlichen Regenschauern im Nordosten des Landes. Ab dem Nachmittag zieht von Westen her der Himmel zu, und es setzt Regen ein. In Lagen ab 900 Metern Schneeregen oder Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad Celsius.