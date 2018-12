In Tschechien ist es am Sonntag bedeckt mit Regen. Am Nachmittag kann sich auf dem ganzen Gebiet Tschechiens, vor allem in Mähren Glatteis bilden. Die Tageshöchsttemperaturen zwischen 3 und 8 Grad Celsius, in Mähren und Nordwestböhmen zwischen -2 und +2 Grad Celsius.