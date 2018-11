Am Sonntag ist es in Tschechien zunächst meist heiter bis sonnig. Am Nachmittag nehmen jedoch von Norden her die Wolken zu, später kann es zu Schneeschauern oder Schneeregen kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter Temperaturen um den Gefrierpunkt.