Am Sonntag ist es in Tschechien meist stark bewölkt mit gelegentlichem Regen oder Schauern. Im Südosten des Landes lockern im Laufe des Tages die Wolken auf, dort sind allerdings Gewitter möglich. Gegen Abend lassen von Westen her die Niederschläge nach und der Himmel reißt auf. Es ist nicht mehr so heiß wie zuletzt bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad Celsius, im Osten bis zu 28 Grad Celsius.