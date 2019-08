Nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder ist es am Sonntag in Tschechien meist heiter bis sonnig. Im Südosten zu Tagesbeginn noch wolkig mit abklingendem Regen, später auch hier schön. Am Abend werden im Westen die Wolken wieder dichter, mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 27 bis 31 Grad Celsius.