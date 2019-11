Nach der Auflösung örtlicher Frühnebelfelder ist es am Sonntag in Tschechien meist heiter und trocken. Vereinzelt hält sich aber auch die Hochnebeldecke den ganzen Tag über. In Ostmähren ist es vorübergehend stark bewölkt mit vereinzeltem Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad Celsius.