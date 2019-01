Das Wetter am Samstag: wolkig mit Schneefall oder Regen, bis 5 Grad

Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend stark bewölkt. Vorübergehend wird es schneien, in den böhmischen Gebirgen wird der Schneefall länger anhalten. In der Südwesthälfte des Landes wird der Schneefall nach und nach in Schneeregen oder Regen übergehen. Gegen Abend nehmen die Niederschläge ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius, im Osten und Nordosten hingegen lediglich bei -2 bis 2 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden sich die Höchstwerte um den Gefrierpunkt bewegen, im Osten und Nordosten aber werden lediglich -3 Grad Celsius erreicht. Es weht ein frischer Wind aus West bis Südwest. In den Bergen kann es zu Schneeverwehungen kommen.