Das Wetter am Samstag: wolkig mit Schneefall im Gebirge, bis 0 Grad

Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. Nur örtlich, besonders in Ostböhmen, ist es heiter bis nahezu wolkenlos. In den Gebirgen sowie im Osten des Landes wird es schneien. Am Morgen und am Vormittag ist mit Reifbildung zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -4 bis 0 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden Höchstwerte von maximal -7 Grad erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordost bis Nord, in Mähren und Mährisch-Schlesien frischt er tagsüber weiter auf.