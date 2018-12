Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis stark bewölkt. Nur vorübergehend ist es heiter, besonders in Böhmen. Örtlich leichter Regen, der in Höhenlagen ab 800 Meter in Schneefall übergeht. Am Abend wird es im Nordwesten des Landes stärker regnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden sich die Höchstwerte um den Gefrierpunkt bewegen. Es weht ein mäßiger Westwind, der gegen Abend in Böhmen mehr und mehr auffrischt.