Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. Tagsüber regnet oder schauert es in weiten Teilen des Landes, örtlich sind auch Gewitter möglich. Erst gegen Abend nimmt die Bewölkung ab und die Niederschläge lassen nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden nur um die 15 Grad Celsius erreicht. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord.