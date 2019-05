Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend heiter. Tagsüber zeitweise stärkere Bewölkung mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden hingegen nur um die 17 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher Nordwind.