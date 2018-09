Am Samstag ist es in Tschechien heiter bis wolkig. Am Morgen vereinzelt Nebel oder tiefhängende Bewölkung. Tagesüber kommt es gelegentlich zu Schauern, örtlich sind auch Gewitter möglich. Zum Abend hin geht die Bewölkung zurück. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 21 bis 25 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden maximal 15 Grad erreicht. Es weht ein zunächst schwacher und später mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord.