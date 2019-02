Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis wolkenlos. Lediglich im Norden und Nordosten ziehen vorübergehend einige Wolken auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad, im Nordosten steigt das Quecksilber aber nur auf -1 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter werden ebenso nur -1 Grad, und in den Bergen des Nordostens lediglich -5 Grad Celsius erreicht. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.