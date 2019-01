Am Samstag ist es in Tschechien auf dem meisten Gebiet bedeckt. Vereinzelt regnet es, in Höhenlagen ab 800 Meter gehen die Niederschläge in Schnee über. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 1Grad Celsius.