Das Wetter am Samstag, dem 30. Mai 2020

Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig, nur vorübergehend wird es heiter. Gegen Abend zieht sich der Himmel im Nordosten des Landes weiter zu. Insbesondere in den Mittagsstunden treten in Mähren und Mährisch-Schlesien vereinzelt Schauer auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad, in Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 9 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Nord bis Nordost.