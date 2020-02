Das Wetter am Samstag, dem 29. Februar

Am Samstag ist es in Tschechien meist bewölkt bis bedeckt. In Böhmen und auf der Böhmisch-Mährischen Höhe stellenweise Schneefall, zu Tagesbeginn besteht örtlich die Gefahr von überfrierender Nässe. Tagsüber lassen die Niederschläge nach, doch am Abend ziehen von Westen her neue Schauer auf. In Höhen über 1000 Meter fällt Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter aber nur um 2 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Süd bis Südost, der in den Gebirgen kräftig auffrischt.