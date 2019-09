Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis bewölkt. In den Gebirgen treten vermehrt Schauer auf, in der Südosthälfte des Landes wird es teilweise auch regnen. Ansonsten kaum Niederschläge. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad und 21 Grad Celsius. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West.