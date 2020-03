Nach mehreren Tagen mit zum Teil starken Nachtfrösten, ist es am Wochenende in ganz Tschechien frühlingshaft warm. Am Samstag ist es heiter bis wolkenlos, die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter sind die Höchstwerte niedriger, sie schwanken um die 8 Grad Celsius. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.