Das Wetter am Samstag, dem 23. Mai 2020

Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt, örtlich wird es etwas regnen. Am Nachmittag und Abend werden die Schauer und Regenwolken von Westen her zunehmen, es wird zum Teil kräftig regnen. Vereinzelt wird es auch Gewitter geben, besonders im Süden des Landes. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 19 Grad, im Südwesten des Landes sogar bei 21 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter schwanken die Höchstwerte um 11 Grad Celsius, nur im Böhmerwald wird es etwas wärmer. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest, der bei den Regengüssen und Gewittern in der zweiten Tageshälfte kräftig auffrischt.