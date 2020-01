Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt, in Mähren ist schwacher Schneefall möglich. Im Tagesverlauf regnet es auf dem meisten Gebiet, im westlichen Teil des Landes kann der Regen überfrieren. In den Lagen über 800 Meter, später über 400 Meter geht der Regen in Schnee über. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis 3 Grad.