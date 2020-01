Am Samstag ist es in Tschechien zunächst wolkig bis bedeckt, örtlich treten Schauer auf. In Höhen über 500 Meter wird es schneien. Im Tagesverlauf werden die Niederschläge von Südwesten her nachlassen und gegen Abend reißt auch die Wolkendecke auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad Celsius, in Höhenlagen ab 1000 Meter bewegen sich die Höchstwerte nur um den Gefrierpunkt. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der im Tagesverlauf noch abschwächt.