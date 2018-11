Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt, örtlich gibt es Nebel und Sprühregen. Im Tagesverlauf regnet es auf dem meisten Gebiet, in Lagen über 1000 Meter Schneeregen oder Schnee. Gegen Abend löst sich die Bewölkung etwas auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad Celsius.