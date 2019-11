Am Samstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Im böhmischen Landesteil regnet es nur örtlich, in Mähren und Schlesien auf dem meisten Gebiet. Ab dem Nachmittag lassen die Niederschläge nach, und in Böhmen kommt teilweise auch die Sonne durch. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 11 Grad Celsius.