Das Wetter am Samstag, 9. Februar

Am Samstag ist es in Tschechien meist heiter bis sonnig, im mährischen Landesteil örtlich bewölkt. Vereinzelt gibt es Nebel, in Mähren auch Eisnebel. Zum Abend hin nimmt die Bewölkung zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad Celsius.