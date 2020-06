Das Wetter am Samstag, 6. Juni

Am Samstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Im östlichen Landesteil ist zunächst allerdings noch heiter, später zieht auch dort der Himmel zu. In Böhmen sind örtlicher Regen oder Schauer möglich, später dann auch in Mähren. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 21 Grad Celsius in Böhmen und 21 bis 26 Grad Celsius in Mähren und Schlesien.