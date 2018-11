Am Samstag ist es in Tschechien stark bewölkt, in Mähren und in Schlesien mit Regen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad Celsius, in Südostmähren bei 16 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 8 Grad Celsius, in den Beskiden 12 Grad Celsius erreicht.