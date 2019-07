Am Samstag ist es überwiegend wolkig in Tschechien. Im Nordosten des Landes ist mit Schauern, vereinzelt mit Gewittern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 28 bis 32 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter werden 22 Grad Celsius, im Böhmerwald 25 Grad Celsius erreicht.