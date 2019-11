Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Im Westen des Landes vereinzelt Frühnebel. Mit dem Regen muss gerechnet werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad Celsius, im Nordosten des Landes erreichen sie 16 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden 6 Grad Celsius erreicht.