Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt mit Regen. In den Höhenlagen ab 700 Meter, im Süden ab 1100 Meter gemischte Schauer oder Schnee. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge nach, und die Wolken lockern auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad Celsius.