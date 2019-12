Am Samstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Von Westen her setzt Regen oder Schneeregen ein, in den Bergen Schnee. Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze auf 800 Meter an. Am Abend lassen die Niederschläge nach, und örtlich lockert auch die Bewölkung auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius.